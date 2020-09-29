Коронавирус в Пензенской области, новости на 29 сентября: скончались еще двое пациентов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтвердились еще 92 случая заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии – 10788). Среди новых пациентов есть восемь несовершеннолетних в возрасте от одного года до 17 лет. 50 новых пациентов – жители Пензы, еще 28 – из Заречного, остальные из Пензенского, Бессоновского и Лунинского районов.

Находятся под наблюдением – 4860 человек, сняты с наблюдения – 32197.

Вчера стало известно о смерти еще двух пациентов – мужчина 1939 года рождения и женщины 1966 года рождения. Причиной стал коронавирус, осложненный пневмонией.

Также накануне были выписаны еще 74 пациента. Всего в регионе выздоровели 8800 граждан.