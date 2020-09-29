Человек слова и дела

Фото из архива депутата

Несколько лет назад на одном из пензенских фестивалей в программу вошла новая забава - перетягивание каната. Нет, не то, чтобы до этого в нашем регионе никто ей не занимался: на студенческих фестивалях этот вид спорта был довольно частым гостем. Однако до этого момента в нем была задействована преимущественно молодежь. Но когда посоревноваться в силе и ловкости предложили и старшим поколениям, выяснилось, что и им данное состязание по душе.

Заметив ажиотаж вокруг перетягивания каната, губернатор Пензенской области предложил развивать в регионе этот вид спорта: популяризировать среди пензенцев, проводить соревнования, привлекать новых спортсменов. Однако для этого необходимо было найти активных людей, которые взяли бы на себя организацию соответствующих процессов.

На тот момент в Пензе было отделение Всероссийской федерации перетягивания каната, но фактически оно существовало лишь номинально и активную деятельность не вело. И вот в 2019 году депутат пензенского Законодательного Собрания, первый заместитель генерального директора ООО «ТНС энерго Пенза» Вениамин Африканов выступил с инициативой создания в регионе Федерации перетягивания каната Пензенской области. Будучи человеком неравнодушным к теме спорта (а Вениамин Викторович сам в свободное время занимается бегом и играет в большой теннис), народный избранник взял на себя все организационные вопросы и собрал единомышленников, которые помогли осуществить задуманное. 14 мая 2019 года Федерация была зарегистрирована, а Вениамин Африканов стал ее президентом.

За два года организация провела два Чемпионата области и Кубок России по перетягиванию каната. Первый чемпионат прошел уже в 2019 году и был признан успешным, собрав большое число атлетов со всей области. Тогда победителем стала команда пензенского Радиозавода, взявшая первые места в трех из четырех категорий, лишь в одной уступив сборной Пензенского района.

В 2020 году Чемпионат прошел минувшей весной, 14 марта - и это были последние спортивные соревнования, организованные в области перед уходом на общую самоизоляцию. За победу боролись 24 команды, представлявшие различные организации, учреждения и муниципальные образования Пензенской области, а с трибун их активно поддерживали собравшиеся болельщики. На торжественном открытии турнира участников и гостей приветствовали заместитель председателя Правительства Пензенской области Валерий Савин и президент Федерации перетягивания каната Пензенской области Вениамин Африканов. Вениамин Викторович пожелал спортсменам удачи и побед.

Фото из архива депутата

Соревнования проходили в пяти весовых категориях. Среди женских команд (до 560 кг), а также в смешанной категории (четыре мужчины и четыре женщины, вес команды не более 600 кг) лучшей стала команда АО «Радиозавод». В категориях «мужчины, вес до 640 кг» и «мужчины, вес до 720 кг» первые места завоевала команда пензенского филиала Военной Академии МТО. Среди мужских команд весом более 720 килограммов лидером стала команда Малосердобинского района.

Более чем достойно выступают пензенские спортсмены и на межрегиональных и всероссийских соревнованиях, регулярно занимая призовые места. По результатам Кубка России по перетягиванию каната 2019 года были отмечены девушки, входящие в сборную Пензенской области - девять спортсменок удостоены звания кандидатов в мастера спорта.

- В ближайших планах Федерации – участие в Чемпионате России, который состоится в начале декабря в Орле. Если, конечно же, не помешает коронавирус. Также мы планируем создать в регионе тренировочную базу для своих спортсменов. И, конечно, будем и дальше вести работу по популяризации перетягивания каната и привлечению новых атлетов. Поэтому если кто-то чувствует в себе желание и силы заняться этим увлекательным видом спорта, мы всегда рады видеть его в своей команде, - подчеркивает Вениамин Африканов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Помимо поддержки спорта, депутат Вениамин Африканов также ведет активную работу с избирателями. Несмотря на ограничения, введенные в этом году из-за коронавируса, народный избранник провел восемь приемов граждан в Лунинском, Никольском и Сосновоборском районах. Среди рядовых дел, которые Вениамин Викторович выполняет из года в год: закупки новогодних подарков для детей, подписки пенсионеров на печатные издания – были и более глобальные проекты.

Летом в Законодательное Собрание региона поступило письмо от жительницы Пензы Ферузы Рахимовой, чей дом серьезно пострадал от пожара, случившегося по вине ее соседей. Сама женщина не работает, с ней проживает мама-инвалид первой группы, которой требуется постоянный уход, поэтому средств на капитальный ремонт уничтоженной огнем кровли нет. С просьбой о помощи к народному избраннику женщина обратилась, не особенно рассчитывая на поддержку, но Вениамин Викторович не остался в стороне. На личные средства депутата были закуплены строительные материалы, которые позволили провести ремонт, благодаря чему женщины пережили зиму уже в сравнительно комфортных условиях.

«Спасибо огромное Вениамину Викторовичу Африканову и его помощникам за доброжелательное, внимательное отношение, за поддержку словом и делом», - говорится в письме Ферузы Рахимовой.

Фото из архива депутата

Администрация Лунинского района также выразила благодарность депутату за оказанную помощь: на средства, выделенные парламентарием, были приобретены материалы для изготовления металлического ограждения модульного здания фельдшерско-акушерского пункта. ФАП в селе Старая Кутля был построен в рамках национального проекта «Здравоохранение», и его открытие стало радостной новостью для всех сельчан.

«Надеемся на дальнейшее сотрудничество в реализации социальных проектов в интересах развития Пензенской области», - говорится в письме, поступившем на имя председателя Законодательного Собрания Валерия Лидина.

Невозможно было остаться безучастным и перед общей проблемой. Этим летом ООО «ТНС энерго Пенза» закупило для областных больниц 500 защитных комбинезонов и 50000 защитных анатомических масок, которые были направлены в отделения, принимающие больных коронавирусом. И это особенно ценно, учитывая, что медикам приходится сражаться с инфекцией буквально на передовой.

Хочется верить, что эпидемия скоро закончится, и все планы будут претворены в жизнь. А деятельные и неравнодушные представители жителей региона, как депутат Вениамин Африканов, помогут сделать жизнь пензяков лучше.