Коронавирус в Мордовии, новости на 25 сентября: за сутки в регионе провели более 1300 исследований

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия, за последние сутки в регионе были выполнены 1344 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии их было 200214, из них 16,2% проведены лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия».

Кроме этого учреждения, с 23 марта в регионе исследования на коронавирус проводят еще в шести учреждениях:

- ГБУЗ РМ «Республиканская инфекционная клиническая больница»;

- ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный диспансер»;

- ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-венерологический диспансер»;

- ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская центральная клиническая больница»;

- ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница»;

- МРЦ «Вита- Мед».

Также проводятся исследования на базе медико-санитарной части УФСИН по РМ (для контингента и сотрудников).

По данным оперативного штаба, за последние сутки в республике коронавирус подтвердился еще у 34 человек. Трое пациентов были выписаны.