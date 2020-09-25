Коронавирус в Мордовии, новости на 25 сентября: за сутки в регионе провели более 1300 исследований

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия, за последние сутки в регионе были выполнены 1344 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии их было 200214, из них 16,2% проведены лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия».
Кроме этого учреждения, с 23 марта в регионе исследования на коронавирус проводят еще в шести учреждениях:
- ГБУЗ РМ «Республиканская инфекционная клиническая больница»;
- ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный диспансер»;
- ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-венерологический диспансер»;
- ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская центральная клиническая больница»;
- ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница»;
- МРЦ «Вита- Мед».
Также проводятся исследования на базе медико-санитарной части УФСИН по РМ (для контингента и сотрудников).
По данным оперативного штаба, за последние сутки в республике коронавирус подтвердился еще у 34 человек. Трое пациентов были выписаны.
ФОТО: Яндекс