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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, новости на 24 сентября: скончалась еще одна пациентка

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 24 сентября 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По информации оперативного штаба, за последние сутки в регионе подтвердились еще 93 случая заболевания коронавирусом (всего – 10342). Среди новых пациентов – шестеро несовершеннолетних в возрасте от одного года до 14 лет.

Вчера была зарегистрирована смерть пациентки 1942 года рождения. Женщина страдала ожирением и имела ряд сопутствующих заболеваний. Причиной смерти стал коронавирус, осложненный пневмонией.

Находятся под наблюдением 5724 человека, сняты с наблюдения – 31344.

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