Коронавирус в Пензенской области, новости на 24 сентября: скончалась еще одна пациентка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По информации оперативного штаба, за последние сутки в регионе подтвердились еще 93 случая заболевания коронавирусом (всего – 10342). Среди новых пациентов – шестеро несовершеннолетних в возрасте от одного года до 14 лет.

Вчера была зарегистрирована смерть пациентки 1942 года рождения. Женщина страдала ожирением и имела ряд сопутствующих заболеваний. Причиной смерти стал коронавирус, осложненный пневмонией.

Находятся под наблюдением 5724 человека, сняты с наблюдения – 31344.