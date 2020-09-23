В Пензе отметили 100-летие генерала

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Она установлена на административном здании УМВД России по Пензенской области на улице Злобина, где располагалось управление внутренних дел Пензенского облисполкома, которое Иван Уланов возглавлял с мая 1970 года по июль 1983 года.

В церемонии открытия памятной доски приняли участие начальник управления МВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Сергей Щёткин и его заместители, ветераны органов правопорядка, родные и близкие генерал-майора милиции Ивана Уланова, действующие сотрудники полиции, представители Общественного совета при региональном управлении МВД.

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Иван Дмитриевич Уланов родился 23 сентября 1920 года в селе Мосты Пестровского района Куйбышевской области. Участник Великой Отечественной войны. В органах внутренних дел – с июня 1942 года. С мая 1951 года проходил службу на руководящих должностях УМВД Горьковской области. В апреле 1964 года переведён в Пензенскую область. С мая 1970 года по июль 1983 года возглавлял управление внутренних дел Пензенского облисполкома.