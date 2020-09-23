Коронавирус в Мордовии, новости на 23 сентября: дополнительные ограничения в республике пока вводить не планируют

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Вчера в республиканском правительстве состоялось заседание оперативного штаба, участники которого обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе. Заместитель Председателя Правительства Мордовии Галина Лотванова рассказала, что всех больше заболевших в Саранске и городском округе, Рузаевском, Ардатовском и Ковылкинском районах. В некоторых районах новых пациентов выявляют ежедневно.

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Зашла речь и о прививках против гриппа и ОРВИ. Первая партия вакцины, прибывшая в Мордовию, уже была реализована.

- Принципиально важный вопрос - вакцинация трудоспособного населения, работников наших предприятий и коммерческих организаций, государственных учреждений, - подчеркнул глава Мордовии Владимир Волков. - Изначально мы ставили задачу приобрести за счет работодателей не менее 70 тысяч доз вакцины. Однако несколькими неделями ранее список категорий граждан, подлежащих бесплатной вакцинации от гриппа в рамках Национального календаря прививок, был расширен, и теперь эта цифра снизилась до 36 тысяч.

Однако, по словам главы республики, многие работодатели не осознают важность вакцинации своих сотрудников.

- Прививки не сделаны работникам целых торговых комплексов, гостиниц, точек общественного питания. Если до 15 октября это не будет устранено, предприятия начнем закрывать, - распорядился Владимир Волков.

Исследования специалистов говорят о том, что для формирования коллективного иммунитета от гриппа в каждом муниципальном районе должно быть привито не менее 60% населения. При этом в организованных коллективах (детских, педагогических, трудовых) этот показатель должен составлять минимум 80%.

Параллельно республика ведет активную подготовительную работу для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции. Согласно распоряжению Правительства России в Мордовию уже поступили 42 дозы вакцины. Всего же в рамках первой партии республика получит около 700 доз. На первом этапе будут прививаться только медицинские работники, работающие с коронавирусными пациентами.

В завершении совещания Владимир Волков опроверг слухи об ужесточении мер после 20 сентября.

- В соцсетях эта информация распространяется со ссылками на врачей, учителей, «знакомых в мэрии, правительстве» и так далее, - сказал Владимир Волков. - Поэтому я прошу наших граждан, всех жителей республики больше доверять органам власти и официальным источникам информации. Это же касается и всей информации о прививках от гриппа и ОРВИ. Могу ответственно заявить, что никаких дополнительных ограничений в республике в настоящее время не планируется и не разрабатывается. Действующих мер санитарно-эпидемической безопасности достаточно. Главное - строго выполнять все рекомендации санитарных врачей.