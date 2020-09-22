Чтобы заставить россиян носить маски

Табличка на двери отделения для зараженных инфекцией COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кривая заболеваемости после летнего затишья снова поползла вверх. И хотя ответственные лица с телеэкранов уверяют нас, что ситуация с пандемией полностью контролируется, цифры говорят сами за себя: начиная со второй половины августа в России диагноз ковид ставили четырем с лишним тысячам человек в сутки. В начале сентября - уже пяти с лишним тысячам. А с прошлой субботы – снова, как 19 июля, цифра перевалила 6 000 заболевших в день.

Очевидно, люди устали от ограничений, и ведут себя как заговоренные. Мол, нам все нипочем. Да и вообще, чему быть, того не миновать.

Неудивительно, что в тех регионах, где коронавирусная статистика свыше сотни случаев в сутки, властям приходится закручивать гайки. Причем в большинстве случаев – вводить штрафные санкции к нарушителям давно действующих правил. Так, например, в Самарской области злостных нарушителей «масочного режима» в общественном транспорте будут высаживать из автобусов.

В Севастополе требования ужесточаются. Губернатор города Михаил Развожаев на заседании оперативного штаба озвучил новые правила масочного режима в городе-герое:

- Возвращаем обязательное ношение масок в закрытых помещениях: в транспорте, объектах торговли, учреждениях культуры и так далее. Мы не будем ничего закрывать, ограничивать людей, снижать количество билетов на мероприятия, но маски должны быть обязательно! Губернатор напомнил, что за несоблюдение требований штрафы для юридических лиц достаточно крупные.

Рентгеновский снимок легких, полученный при проведении компьютерной томографии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге тоже пришлось ужесточать режим: детей запретили водить в кино и театр организованными группами, работу оздоровительных лагерей прекратили до 31 декабря. Все остальные ограничительные мероприятия сохранятся как минимум до 11 октября.

А КАК У НИХ

Как в различных странах мира карают нарушителей мер коронавирусной безопасности?

Великобритания. На сумму в 10 тыс. фунтов стерлингов (1 млн. рублей) решено штрафовать граждан, которые нарушат карантин. Таким вот образом правительство страны намерено бороться с резким увеличением числа больных коронавирусом.

За отсутствие медицинской маски в общественных местах Германии придется заплатить до 500 евро (около 45 тыс. рублей).

В Испании хождение без маски обойдется в 100 евро (9 тыс. рублей). Величина аналогичного штраф в Италии зависит от провинции и колеблется в пределах 400-1000 евро (36-90 тыс. рублей).

Франция оценивает желание походить без маски в общественных местах в 135 евро (12 тыс. рублей), в Турции за это же оштрафуют на 900 турецких лир (9 тыс. рублей), но за такой же проступок в магазине или общественном транспорте возьмут больше - 3150 турецких лир (31 тыс. рублей).

Подробнее – у Алины Макеевой