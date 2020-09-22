Пензенскому краеведческому музею исполнилось 115 лет

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Решение о создании в Пензе естественно-исторического музея было принято 22 сентября 1905 года на заседании Пензенского общества любителей естествознания. У истоков музея стояли Ф.Ф. Федорович, А.Н. Магницкий, И.И. Спрыгин, Я.Т. Симаков, М.П. Соловьев, А.Ф. Дюбур, Н.Н. Державин, М.Н. Алексеев и др. Их усилиями были сформированы первые коллекции, насчитывавшие всего 105 предметов.

Краеведческий музей - один из крупнейших научных и культурных центров области. Его сотрудники принимали участие в организации целого ряда пензенских музеев, часть из которых на данный момент являются его отделами. В их числе музеи И.Н. Ульянова, Н.Н. Бурденко, В.О. Ключевского. Также в настоящее время отделом краеведческого музея является и уникальный Музей народного творчества, в котором хранятся и экспонируются работы умельцев и мастеров Пензенского края.

Со знаменательной датой коллектив музея поздравили заместитель председателя Правительства Пензенской области Олег Ягов, министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова, Директор Института непрерывного образования Пензенского государственного университета, доктор исторических наук, профессор Геннадий Белорыбкин и другие почетные гости.

По окончании торжественной части, гости увидели театрализованное представление в исполнении сотрудников музея «Музейные грезы» по мотивам сказочной повести А.М. Волкова «Волшебник изумрудного города».

В рамках мероприятия состоялось открытие двух тематических выставок: «Музей — хранитель исторической памяти и традиций Пензенского края» и «Куклы в старинных костюмах» - собрание кукол из частной коллекции мастерицы Веры Эдгаровны Василенко, мастера декоративно-прикладного искусства г. Пензы. Здесь гости музея могли увидеть куклы, которые практически один к одному повторяют образцы традиционного народного костюма, хранящиеся в фондах Пензенского краеведческого музея и являющиеся своего рода образной летописью жизни наших предков - русских, мордвы, татар, чувашей, издавна проживающих на территории Пензенского края.