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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, новости на 22 сентября: подтверждены еще 93 случая заболевания

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 22 сентября 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Борис КУДРЯВОВ

По информации оперативного штаба, в регионе подтвердились еще 93 случая заболевания коронавирусом. Среди новых пациентов – пять несовершеннолетних в возрасте от трех до 17 лет.

География:

Пенза – 51;

Заречный – 12;

Шемышейский район – 4;

Пензенский район – 8;

Бессоновский район – 4;

Неверкинский район – 3;

Лунинский район – 3;

Лопатинский район – 2;

Каменский район – 3;

Городищенский район – 2;

Кузнецкий район – 1.

Находится под наблюдением 4631 человек, сняты с наблюдения – 30995.

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