Коронавирус в Пензенской области, новости на 22 сентября: подтверждены еще 93 случая заболевания

Фото: Борис КУДРЯВОВ

По информации оперативного штаба, в регионе подтвердились еще 93 случая заболевания коронавирусом. Среди новых пациентов – пять несовершеннолетних в возрасте от трех до 17 лет.

География:

Пенза – 51;

Заречный – 12;

Шемышейский район – 4;

Пензенский район – 8;

Бессоновский район – 4;

Неверкинский район – 3;

Лунинский район – 3;

Лопатинский район – 2;

Каменский район – 3;

Городищенский район – 2;

Кузнецкий район – 1.

Находится под наблюдением 4631 человек, сняты с наблюдения – 30995.