Коронавирус в Пензенской области, новости на 22 сентября: подтверждены еще 93 случая заболевания

Фото: Борис КУДРЯВОВ
По информации оперативного штаба, в регионе подтвердились еще 93 случая заболевания коронавирусом. Среди новых пациентов – пять несовершеннолетних в возрасте от трех до 17 лет.
География:
Пенза – 51;
Заречный – 12;
Шемышейский район – 4;
Пензенский район – 8;
Бессоновский район – 4;
Неверкинский район – 3;
Лунинский район – 3;
Лопатинский район – 2;
Каменский район – 3;
Городищенский район – 2;
Кузнецкий район – 1.
Находится под наблюдением 4631 человек, сняты с наблюдения – 30995.