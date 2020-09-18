Коронавирус в Мордовии, новости на 18 сентября: скончался еще один пациент

Фото: Олег ЗОЛОТО

По информации оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии подтвердились 32 новых случая заболевания коронавирусом. Девять новых пациентов старше 60 (самой пожилой 85 лет), шестеро – младше 30 (в том числе годовалый ребенок)

Всего в республике за период пандемии выявлено 6 024 случая заболевания. Полностью выздоровели 4 998 человек, 54 - за последние сутки.

40 человек скончались. В федеральной статистике учтён новый летальный случай. В Республиканской клинической больнице им. С. В. Каткова умер мужчина в возрасте 63 года. Основной диагноз – коронавирусная инфекция COVID-19. Осложнения – внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусная пневмония; острый панкреатит. Сопутствующие заболевания – гипертоническая болезнь, ожирение 2 ст.