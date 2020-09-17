Коронавирус в Мордовии, новости на 17 сентября: за сутки выписаны 52 человека

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии зарегистрирован 31 случай заболевания (всего с начала эпидемии - 5 992 случая). Полностью выздоровели 4 944 человека, 52 - за последние сутки. 39 человек скончались от коронавируса как основной причины.

По данным на 16 сентября в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 511 человек находятся на стационарном лечении; 881 человек – под наблюдением дома.