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Первые 170 лет – полет нормальный

Юбилей сегодня отмечает одно из старейших предприятий России – Пензенская холдинговая компания ОАО «Маяк»
Источник:kp.ru
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Пресс-служба ОАО "Маяк"

Пресс-служба ОАО "Маяк"

Дорогие «маяковцы», примите наши искренние поздравления!

Красивая дата 170 лет со дня основания. Достойные результаты работы вашего коллектива, насчитывающего сегодня 1600 человек.

Всем вам и вашим близким желаем здоровья. Берегите добрую и деловую атмосферу в коллективах предприятий холдинга. Вдохновения желаем вам, энергии в достижении новых высот.

И как шутят «комсомольцы», становитесь богаче, и люди к вам потянутся.

Коллектив Издательского дома «Комсомольская правда» в Пензе»

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