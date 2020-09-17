Первые 170 лет – полет нормальный

Пресс-служба ОАО "Маяк"

Дорогие «маяковцы», примите наши искренние поздравления!

Красивая дата 170 лет со дня основания. Достойные результаты работы вашего коллектива, насчитывающего сегодня 1600 человек.

Всем вам и вашим близким желаем здоровья. Берегите добрую и деловую атмосферу в коллективах предприятий холдинга. Вдохновения желаем вам, энергии в достижении новых высот.

И как шутят «комсомольцы», становитесь богаче, и люди к вам потянутся.

Коллектив Издательского дома «Комсомольская правда» в Пензе»