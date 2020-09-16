Коронавирус в Пензенской области, новости на 16 сентября: число заболевших перевалило за 9500

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По данным оперативного штаба, за последние сутки в регионе подтвердились еще 98 случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала эпидемии в области диагноз подтвердился у 9581 человека.
География новых случаев следующая:
Пенза – 60
Бессоновский район – 2
Пензенский район – 17
Сердобский район – 5
Никольский район – 3
Нижнеломовский район – 2
Кузнецкий район – 1
Спасский район – 1
Городищенский район – 1
Лунинский район – 1
Мокшанский район – 3
Сосновоборский район – 1
Малосердобинский район – 1
Находятся под наблюдением 4485 человек, сняты с наблюдения – 29987.