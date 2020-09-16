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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, новости на 16 сентября: число заболевших перевалило за 9500

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 16 сентября 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперативного штаба, за последние сутки в регионе подтвердились еще 98 случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала эпидемии в области диагноз подтвердился у 9581 человека.

География новых случаев следующая:

Пенза – 60

Бессоновский район – 2

Пензенский район – 17

Сердобский район – 5

Никольский район – 3

Нижнеломовский район – 2

Кузнецкий район – 1

Спасский район – 1

Городищенский район – 1

Лунинский район – 1

Мокшанский район – 3

Сосновоборский район – 1

Малосердобинский район – 1

Находятся под наблюдением 4485 человек, сняты с наблюдения – 29987.

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