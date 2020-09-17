АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом», сообщает о переносе даты проведения электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский»), по продаже единым лотом объектов недвижимости по Лоту №1 (РАД-227288)с 05.10.2020 с 10.00 (мск) на 29.09.2020 на 10.00 (мск):

Лот №1:

Объект 1: Нежилое здание, общей площадью 302,2 кв.м. - сбербанк, расположенное по адресу: Пензенская область, Сосновоборский район, пгт. Сосновоборск, улица Фрунзе, дом 21А, с кадастровый номером 58:26:0640301:1094;

Объект 2: Котельная, назначение нежилое, площадь 8,5 кв м, этаж: 1, номера на поэтажном плане: 1, расположенное по адресу: Пензенская область, Сосновоборский район, пгт. Сосновоборск, улица Фрунзе, дом_21А, с кадастровый номером 58:26:0640301:1217;

Объект 3: Земельный участок, общая площадь 1000 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Сосновоборский район, рп. Сосновоборск, ул. Фрунзе, д. 21А, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения административного здания сбербанка, кадастровый номер 58:26:0640301:102

Начальная цена Лота №1 – 550 000 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 494 698 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 7 513 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 47 789 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 55 000 руб.

Шаг аукциона – 27 500 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц,кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующего договора аренды, не подлежащего государственной регистрации: 19,1 кв.м, краткосрочный договор №0318-1/2016 от 15.10.2016г. заключенный с Лебедевой Ш.Р., арендная плата 4 855,90 руб. в месяц, в т.ч. НДС 20%, срок действия - с 15.10.2016г. до 15.09.2017г. с автоматической пролонгацией на тот же срок.;

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона Предварительного договора долгосрочной аренды и Основного договора долгосрочной аренды нежилых помещений, общей площадью не более 121,8 кв. м на 1 этаже здания для размещения дополнительного офиса № 8624/0318 по адресу: Пензенская область, Сосновоборский район, рп. Сосновоборск, ул. Фрунзе, д. 21А. Арендная ставка обратной аренды составляет 123 руб., в том числе НДС 20%, в месяц без учета коммунальных услуг.Срок аренды 10 лет.

Электронный аукцион будет проводиться 29 сентября 2020 года с 10:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Прием заявок с 07.07.2020 по 28.09.2020 до 15:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 25.09.2020.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 28.09.2020.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера электронной торговой площадки)

Реклама