Коронавирус в Мордовии, новости на 14 сентября: возобновляют работу читальные залы и архивы библиотек

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня глава республики подписал указ, согласно которому в регионе разрешается работа читальных залов, архивов библиотек и залов для просмотра и прослушивания. Также снят запрет на организацию сходов граждан для решения вопросов местного самоуправления.

По информации оперативного штаба, за последние сутки в республике подтвердился 31 случай заболевания коронавирусом. 11 новых пациентов старше 60, пятеро – моложе 30. В числе больных – девятилетний мальчик и 83-летняя женщина.

Всего в республике за период пандемии выявлен 5 901 случай заболевания коронавирусом. Полностью выздоровели 4 795 человек, 59 - за последние сутки. 39 человек скончались. По данным на 13 сентября в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 529 человек находятся на стационарном лечении; 876 человек - под наблюдением дома.