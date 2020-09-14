Компания «Ремстрой» освоила выпуск новых моделей межкомнатных дверей

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Сегодня во многих салонах Пензы и Заречного представлены межкомнатные двери, которые пользуются повышенным спросом из-за своего современного дизайна и высокого качества отделки. Но цены на них, как правило, сильно «кусаются». Поэтому компания «Ремстрой» внедрила на своём производстве современные технологии, которые позволили существенно снизить на межкомнатные двери потребительские цены, сохранив при этом высокое качество продукции.

НОВИНКИ «РЕМСТРОЯ»

В офисах продаж компании «Ремстрой» можно найти все самые популярные на рынке модели межкомнатных дверей. Особым спросом у взыскательных клиентов пользуются новые модели «Прованс», «Греция», «Стелла» и «Соната». Их отличают современный дизайн и применение отделочных материалов с различными текстурами.

Существует поговорка, что всё познаётся в сравнении. К примеру, комплект дверей модели «Прованс» у других производителей стоит порядка 60 тысяч рублей, а в офисах продаж компании «Ремстрой» - 20 тысяч рублей. Это же относится и к комплектам дверей «Греция» и «Соната» -вместо 30 тысяч рублей они стоят в компании «Ремстрой» 15 тысяч рублей.

Заказчикам предлагается более 200 цветов и фактур покрытий дверных полотен. Как показывает практика, наибольшим спросом пользуется экошпон. Данный материал сочетает в себе высокие потребительские свойства и широкую цветовую гамму – от натуральных цветов дерева до имитации покрытия межкомнатной двери эмалью.

ВНИМАНИЕ ДЕКОРУ

Особое внимание специалисты компании «Ремстрой» уделяют декоративной отделке. Отдельные элементы отделки дверей клиенты могут предлагать сами. Это позволяет сделать дизайн дверей неповторимым.

Технологические возможности компании «Ремстрой» позволяют каждую сторону межкомнатной двери оформить в выбранном заказчиком цветовом исполнении. Это даёт возможность органично вписать дверь в любой интерьер смежных комнат квартиры или жилого дома.

Красоту межкомнатных дверей помогает подчеркнуть и фурнитура от известного итальянского производителя «MORELLI». Она имеет несколько цветов, может обладать матовой или глянцевой фактурой. Продукция фирмы «MORELLI» отличается от аналогов высоким качеством и способна служить долгие годы.

УДОБНЫЙ МОНТАЖ

Удобство и точность монтажа межкомнатных дверей обеспечивается фрезерованием всех посадочных мест под петли, замки и защёлки непосредственно в цехе. Поэтому монтаж у заказчика получается быстрый, чистый и точный. В среднем, на демонтаж старой двери и установку нового полотна «под ключ» у бригады уходит около трёх часов.

КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ «РЕМСТРОЙ»

За первое полугодие 2020 года более полтысячи заказчиков из Пензы, Заречного и районов области выбрали межкомнатные двери, изготовленные в компании «Ремстрой».

Клиентов привлекают кратчайшие сроки выполнения заказов (от 5 дней) и приемлемые цены. «Ремстрой» работает без посредников, поэтому в цене нет никаких накруток. На всю линейку дверей действует гибкая система скидок. В зависимости от объёма заказа их размер может достигать 37 процентов.

КАК ЗАКАЗАТЬ МЕЖКОМНАТНУЮ ДВЕРЬ

Чтобы заказать межкомнатную дверь в компании «Ремстрой», надо позвонить по тел. 23-12-23. Опытный замерщик приедет по указанному адресу в удобное для заказчика время, бесплатно сделает замеры и проконсультирует по всем интересующим клиента вопросам. На полотно двери, монтаж и фурнитуру производитель даёт гарантию 1 год. После того как дверь будет установлена, заказчика обязательно посетит мастер ОТК, который проверит качество монтажа.

ОФИСЫ ПРОДАЖ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

Ознакомиться с ассортиментом межкомнатных дверей, выбрать подходящую модель, отделку, фурнитуру и цвет клиенты могут в офисах продаж компании «Ремстрой»:

- г. Пенза, ул. Кирова, 70. Тел. 23-24-74.

- г. Заречный, ул. Ленина, 2 В. Тел. 23-24-77.