Коронавирус в Мордовии, новости на 13 сентября: диагноз подтвердился у 82-летней женщины и 14-летней девочки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтвердились 32 случая заболевания коронавирусом. Из них 16 – в черте городского округа Саранск, остальные в Рузаевском, Ковылкинском, Кадошкинском, Зубово-Полянском, Краснослободском, Атяшевском, Чамзинском районах.

15 новых пациентов старше 60 лет; самой пожилой из них 82 года. Моложе 30 лет шестеро, самой юной 14 лет.

Всего в республике за период пандемии выявлено 5 870 случаев COVID-19. Полностью выздоровел 4 736 человек, 65 - за последние сутки. 39 человек скончались.

По данным на 12 сентября в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 519 человек на стационарном лечении; 874 человека под наблюдением дома.