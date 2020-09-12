Губернатор принял участие в праздновании Дня города Заречного

Пресс-служба Правительства Пензенской области

«Город играет большую роль в экономическом развитии пензенского региона и Российской Федерации,- отметил руководитель областной исполнительной власти в приветственном слове к участникам и гостям праздника. - На территории города работает ряд крупных промышленных предприятий, которые являются флагманами экономического роста области и страны".

Иван Белозерцев ознакомился с работой интерактивных и музыкальных площадок «Разный Заречный» и отметил высокий творческий потенциал жителей.

Отдельные экспозиции были посвящены вкладу горожан в Победу в Великой Отечественной войне, а также истории развития градообразующего предприятия ПО «Старт».

В рамках праздничных мероприятий также состоялось открытие Дворца бракосочетаний. В качестве почетного гостя губернатор побывал на первой церемонии регистрации брака.Всего же в этот день в брак вступили 10 пар.

Пресс-служба Правительства Пензенской области

В этот же день Иван Белозерцев посетил реконструируемый центральный городской парк культуры и отдыха «Заречье». Проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых и исторических поселениях. Объем финансирования благоустройства общественного пространства составляет порядка 100 млн. рублей.

К праздничной дате город получил сертификат на 10 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на создание комфортной городской среды.