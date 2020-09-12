Коронавирус в Мордовии, новости на 12 сентября: среди новых пациентов – жители Пензенской и Московской областей

Дезинфекция в больнице. Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии зарегистрировано 30 случаев заболевания коронавирусом. Диагноз подтвердился у жителей Саранска, Чамзинского, Ардатовского, Большеберезниковского, Ковылкинского, Зубово-полянского, Торбеевского, Дубенского, Рузаевского районов, а также двух гостей из других регионов – Пензенской и Московской областей. 15 новых пациентов старше 60, двое – моложе 30.

Всего в республике за период пандемии выявлено 5 838 случаев заболевания. Полностью выздоровел 4 671 человек, 12 - за последние сутки. 39 человек скончались.

По данным на 11 сентября в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз, а также больных, не получивших его подтверждения: 533 человека находятся на стационарном лечении; 875 человек под наблюдением дома.