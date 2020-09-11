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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мордовии, новости на 11 сентября: скончалась еще одна пациентка

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мордовии на 11 сентября 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Олег ЗОЛОТО

По информации оперативного штаба, за последние сутки в республике подтвердились еще 32 случая заболевания (всего с начала пандемии – 5808 случаев). Полностью выздоровели 4 659 человек, 59 - за последние сутки.

В федеральной статистике добавился новый летальный случай. В Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова от коронавируса, осложненного пневмонией, скончалась 69-летняя пациентка, страдавшая также гипертонической болезнью.

По данным на 10 августа из числа лиц, 529 человек находятся на стационарном лечении; 872 человека – под наблюдением дома.

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