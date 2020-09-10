В этом году в Пензенской области отремонтировали и построили более 600 километров дорог

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Сегодня в Пензе ввели в эксплуатацию магистраль, связавшую улицу Зеленодольскую и выезд на федеральную трассу Р-208. В церемонии приняли участие губернатор Иван Белозерцев и заместитель директора Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России Дмитрий Лаптев.

- В этом году дорожный фонд Пензенской области получил около восьми миллиардов рублей, из которых три миллиарда были выделены из федерального бюджета, - отметил глава региона. – Я благодарен за эту поддержку Министерству транспорта Российской Федерации и Президенту России. Выделенные средства помогают нам строить новые качественные дороги, которые очень нужны людям.

В этом году в регионе были приведены в порядок и построены с нуля более 600 километров дорог. По словам губернатора, область получит из федерального бюджета дополнительно еще 400 миллионов рублей, которые будут также направлены на ремонт и дорожное строительство.

Как подчеркнул Дмитрий Лаптев, новая магистраль будет работать на благо жителей региона.

- Думаю, что благодаря слаженной работе команды регионального правительства, проектной команды «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Пензенская область, как и в прошлом году, имеет все шансы войти в пятерку лидеров РФ по реализации проекта, - отметил гость региона.

Также в этот день торжественно были открыты еще три объекта. Один из них - дорога от улицы 40 лет Октября до Бийской. Данная магистраль служит альтернативой проезду через центр Пензы и соединяет Терновку и Город Спутник с Тепличным, Кривозерьем, Веселовкой и Ново-Западной поляной. Работы на этом участке – лишь часть большого проекта, по итогам которого будет построен мост над железной дорогой. Участники торжественного открытия объекта обсудили возможность сокращения сроков реконструкции.

Завершение строительства участка дороги на улице Алой, связывающего улицы Ново-Терновскую и Олимпийскую в селе Засечном, расширяет автотранспортные коммуникации Города Спутника. Данный отрезок пути объединил набережную в Спутнике с двумя активно застраивающимися территориями – «Сурский квартал» и «ЖК Семейный». Также эта дорога, ведущая в направлении улицы Центральной, позволит разгрузить выезды из Города Спутника на улицу Терновского на участках Сухумской и Петровской улиц. Благодаря дополнительной финансовой поддержке Правительства РФ строительные работы завершены досрочно.

Капитальный ремонт автодороги «Виадук» - путепровода, ведущего через железную дорогу «Москва-Самара» в поселок Монтажный Пензенской области завершен в утвержденный срок.

Губернатор напомнил о том, что данный путепровод находился в аварийном состоянии и приведение его в порядок было возможно только при поддержке федерального центра.

- Поддержку эту мы с вами получили, стоимость реконструкции составила около 120-ти миллионов рублей, - добавил он.

Виадук связывает город Заречный с федеральной трассой М-5 «Москва-Челябинск», а также с Пензой. Обновленный мост снизит нагрузку на автодорожную сеть и обеспечит безопасность движения автомобильного транспорта.