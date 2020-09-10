Коронавирус в Пензенской области, новости на 10 сентября: больше 50 новых случаев зарегистрированы в Пензе

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтвердились еще 97 случаев заболевания коронавирусом. Среди пациентов есть шестеро несовершеннолетних в возрасте от 11 месяцев до шести лет.

География:

Пенза – 55;

Заречный – 5;

Пензенский район – 21;

Шемышейский район – 5;

Кузнецкий район – 3;

Никольский район – 3;

Городищенский район – 2;

Сосновоборский район – 1;

Бессоновский район – 1;

Иссинский район – 1.

Находятся под наблюдением 4150 человек, сняты с наблюдения – 29263.