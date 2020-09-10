Коронавирус в Пензенской области, новости на 10 сентября: больше 50 новых случаев зарегистрированы в Пензе

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По данным оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтвердились еще 97 случаев заболевания коронавирусом. Среди пациентов есть шестеро несовершеннолетних в возрасте от 11 месяцев до шести лет.
География:
Пенза – 55;
Заречный – 5;
Пензенский район – 21;
Шемышейский район – 5;
Кузнецкий район – 3;
Никольский район – 3;
Городищенский район – 2;
Сосновоборский район – 1;
Бессоновский район – 1;
Иссинский район – 1.
Находятся под наблюдением 4150 человек, сняты с наблюдения – 29263.