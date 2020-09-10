Коронавирус в Мордовии, новости на 10 сентября: подтвержден еще 31 случай заболевания

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По информации оперативного штаба, в Мордовии за последние сутки зарегистрирован 31 случай заболевания.

Всего в республике за период пандемии выявлено 5 776 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 4 600 человек, 16 - за последние сутки. 38 человек скончались от коронавируса как основной причины.

По данным на 9 сентября в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 533 человека находятся на стационарном лечении; 873 человека – под наблюдением дома.