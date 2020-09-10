Главный приоритет - повышение качества жизни людей

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Иван Белозерцев дал развернутое интервью РИА Новости. (Полная версия)

В нем обстоятельно ответил на вопросы относительно противодействия второй волне распространения коронавирусной инфекции. Назвал ключевые показатели в динамике развития экономики региона.

Коротко остановился Глава субъекта РФ и на личных итогах своей работы за минувшее пятилетие на посту губернатора Пензенской области.

О второй волне

Мы прогнозируем возможность второй волны заболеваемости к концу сентября. Сейчас уже принимаются меры для снижения рисков, разработаны меры профилактики для школ, дошкольных учреждений, средних учебных заведений и вузов, даны рекомендации по приобретению дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты.

Поступление вакцины против возбудителя COVID-19 ожидается к октябрю 2020 года. Только при своевременной вакцинации населения от гриппа и COVID-19 наиболее уязвимых групп населения мы сможем гарантированно говорить об отмене всех ограничений и о функционировании всех учреждений в обычном режиме. Кроме того, во избежание большого всплеска заболеваемости принято решение начать вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции раньше обычного. Чтобы создать хорошую иммунную прослойку, мы планируем привить более 60% населения и рассчитываем, что нам не придется возвращаться к серьезным ограничениям.

По расчету министерства здравоохранения РФ для оказания помощи жителям Пензенской области необходимо 652 инфекционные койки. Сейчас у нас в трех медицинских учреждениях развернуто больше - порядка 700 коек. В случае необходимости коечный фонд Пензенской области может быть перепрофилирован под развитие того или иного сценария развития ситуации. В регионе обеспечена полная комплексная готовность коечного фонда, на эти цели из различных источников с начала года предусмотрено свыше 800 миллионов рублей.

…Спасибо нашим медицинским работникам и низкий им поклон. Они герои, ежедневно спасающие жизни и здоровье пациентов. Они самоотверженно трудятся. Есть примеры, вызывающие особое уважение и преклонение. В одном из районов Пензенской области врач-инфекционист, которая по возрасту не должна была принимать на себя удар, по личному желанию пошла в "красную" зону, где возглавила борьбу с коронавирусной инфекцией, сохранила жизнь сотням пациентов и продолжает делать это сейчас. Фельдшеры, медицинские сестры, врачи, водители "скорой" проявляют себя настоящими профессионалами.

Что касается кадров в целом, то в нашем регионе активно используется механизм целевого набора в медицинские вузы. К 1 августа заключено 445 целевых договоров с абитуриентами, поступающими на первый курс университета. В настоящее время уже проходят целевое обучение 1196 студентов и ординаторов. В 2019 году полностью укомплектованы 425 бюджетных мест в Пензенском медицинском колледже, в 2020 году выделено 525 бюджетных мест.

Мы рассчитываем, что до конца 2020 года в медицинские организации Пензенской области придут порядка 200 медицинских работников, за семь месяцев трудоустроен уже 61 врач. Решить кадровую проблему в отрасли помогают существующие на федеральном уровне и в регионе меры социальной поддержки. Например, врачам-специалистам при трудоустройстве в межрайонные, районные и участковые больницы и врачам-педиатрам, прибывшим на работу в Пензу из других регионов, выплачиваются единовременные выплаты по 150 тысяч рублей, затем через год - еще 50 тысяч, после второго отработанного года - 75 тысяч, после третьего - 100 тысяч рублей из регионального бюджета. Врачам и фельдшерам, прибывшим работать на село или в города с населением до 50 тысяч человек, предусмотрена единовременная выплата в размере одного миллиона рублей и 500 тысяч рублей соответственно по программам "Сельский доктор" и "Сельский фельдшер".

Действуют и другие меры поддержки. Немаловажным фактором для привлечения на работу и закрепления специалистов в учреждениях здравоохранения является обеспечение специалистов жильем. В 2020 году 129 квартир переданы для предоставления медицинским работникам в качестве служебного жилья.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

В медицинских организациях с больными новой коронавирусной инфекцией работают 880 медработников, из них 266 врачей, среди которых 56 врачей анестезиологов-реаниматологов и 123 лечащих врача. Численность врачей анестезиологов-реаниматологов и лечащих врачей в области составляет более 101% от стандарта, разработанного Минздравом России.

Что касается ресурсов для продолжения борьбы с COVID-19, то в учреждениях здравоохранения сформирован запас лекарственных препаратов на срок от одного до двух месяцев. Закупка лекарств продолжается. Также Пензенская область заключила контракты на поставку в общей сложности 140 аппаратов ИВЛ за счет средств федерального бюджета, пяти аппаратов за счет средств территориального фонда ОМС. Еще 32 аппарата ИВЛ поставлены в область по линии Минпромторга России.

Экономика региона

Индекс промышленного производства за шесть месяцев составил 105 %. Это 2-ое место в ПФО и 24-е - в России. В первом полугодии сдано в эксплуатацию 373 тысячи квадратных метров жилья, что больше, чем за соответствующий период 2019 года на 11,5%.

В целом экспорт Пензенской области за 6 месяцев вырос на 44,2 % и превысил 150 миллионов долларов. Планируется получить не менее 3 млн тонн зерна. Это 160 % к уровню прошлого года.

Об итогах минувшего пятилетия

Главным приоритетом для меня всегда было и остается развитие региона и повышение качества жизни людей. На это направлены все усилия: мои лично как губернатора, правительства Пензенской области, всех исполнительных органов власти и муниципалитетов. Только постоянно двигаясь вперед, привлекая новые инвестиции, строя новые производства, жилье, развивая инфраструктурные проекты, поддерживая тех, кто в этом нуждается, можно добиться стабильно растущего качества жизни всего населения Пензенской области.

Нам удалось достичь за пять лет устойчивой позитивной динамики развития основополагающих отраслей экономики: промышленности, сельского хозяйства, строительства. Заметно улучшились условия и среда проживания в городах и селах. Нужно идти дальше, решать задачи, которые пока не решены, выполнять данные обещания, открыто говорить с людьми обо всем, что для них важно.