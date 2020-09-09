Анна Очкина: У нас в Пензе депрессивная демография!

Анна Очкина - заведующая кафедрой методологии науки, социальных теорий и технологий Пензенского государственного педагогического университета Фото: Иван МАКЕЕВ

Представители одной из четырех парламентских партий из разных концов страны и глава справедливороссов Сергей Миронов не только представили свое видение ситуации, но и ответили на вопросы радиослушателей и журналистов «КП».

ПЕНЗА НЕ СПИТ

Заведующая кафедрой методологии науки, социальных теорий и технологий Пензенского государственного педагогического университета Анна Очкина готова к борьбе с конкурентами:

- Наш регион отличается от других проблемных субъектов, например, от Архангельска тем, что у нас не только сложности с экологией, у нас еще и признаки депрессивной демография.

- Но при этом Пензенская область никогда не считалась регионом протеста?

- Сложившейся протестной активности в регионе, действительно, нет. И власть на это рассчитывает. На то, что на выборы придет лояльный или запуганный электорат. У нас не выявлены явные нарушений. Но есть разговоры об их возможности. Власть устраивает праздники, выплачивает премии бюджетникам.

- Но бюджетники - не все голосующие.

- Есть другой электорат. Который последовательно протестный. Он мыслит более стратегически. Вот его и привлекаем. Агитации именно на явку со стороны действующей власти нет. Хотя мы много говорим именно о явке.

- Все это не напоминает вам бесперспективную борьбу с ветряными мельницами?

- Нет, это не борьба с ветряными мельницами. Ни одна социальная система не является монолитной. И ни одна стена не является непробиваемой. Главное - не оказаться в соседних камерах…

КОГДА УВИДИМ ГЛУБИНУ ПЕРЕМЕН

А вот что рассказал глава «Справедливой России» Сергей Миронов:

- 13 сентября в 11 субъектах России пройдут выборы в законодательные собрания регионов. В 20 регионах выберут губернаторов. Довыборы в Госдуму пройдут в 4 областях.

Сергей Миронов: По последним данным социологических исследований, поддержка наших идей велика Фото: Иван МАКЕЕВ

- Ваша тактика на выборах?

- Мы идем в наступление. По последним данным социологических исследований, поддержка наших идей велика. За что выступает «Справедливая Россия»? Пандемия выявила глубокие проблемы. Главные: бедность людей и низкие доходы большинства населения.

- С бедностью власть борется.

- Это известно. Но как? Есть и другая проблема - со здравоохранением. Когда больницы вынуждены были перейти на лечение от ковида, а другие услуги не предоставлялись - и многие были вынуждены перейти на платное лечение. На этом фоне безработица еще более ухудшила положение. Наша партия предлагает решения не только в режиме скорой помощи.

- В начале года новое правительство пришло.

- Когда президент призвал к кардинальным переменам, люди почувствовали перемены. Но их глубина будет продемонстрирована 13 сентября.

- Что смущает?

- Трехдневное голосование. Есть данные, что в результате досрочного голосования конверты вскрываются и переписываются. Наш депутат Шеин предлагает: все конверты в специальный мешок, он опечатывается и избиркомами, и представителями партий. Будет честное голосование - будет и честная власть. Нечестный подсчет - это нечестная власть и нечестные налоги.

- То есть вы против растянутого голосования?

- Я не против трехдневного голосования в этом году – мы за гласность. Нужна гарантия, что голос избирателя будет защищен. Мы памятку раздадим всем в день голосования. Она начинается с вопроса: за что вас могут посадить? Ответ: за фальсификацию итогов выборов.

- Как предполагаете контролировать?

- Я призвал коллег в регионах быть готовыми к проведению митингов по окончании голосования. Но при этом, надеюсь, их проводить не придется. Здравый смысл, хочется верить, возобладает. Иначе это станет нарушением всех принципов. Что пойдет во вред нашему государству.

- Примеры есть...

- Мы видим, какая может быть открыта бездна, на примере Белоруссии. Защитить волеизъявление народа - их долг.

В прямом эфире Радио «Комсомольская правда» региональные представители партии «Справедливая Россия» рассказали о непростой подготовке к Единому дню голосования. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Вы наступаете или обороняетесь?

- Наступать - значит добиваться справедливости. Когда люди потеряли доходы и не понимают, на что будут жить и кормить свою семью, - это слишком несправедливо для России XXI века. Мы за тех, кто трудится, и за тех, кому трудно.

- В последние месяцы возникают новые партии и движения.

- Перспективы новых партий пусть оценивают избиратели. Каждый избирательный цикл придумки возникают. Если кому-то кто-то понравился - да ради бога. Кто-то не сходит с экрана. Но главный критерий - нужность политической силы для граждан.