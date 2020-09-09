Дорогие земляки! Уважаемые жители Пензенской области!

Фото из личного архива кандидата

Близится день голосования – 13 сентября. И сегодня я хочу обратиться к вам со словами благодарности и признательности. Я всегда знал, но за последние месяцы лишний раз убедился в том, что Пензенскую область населяют необычные люди – активные, неравнодушные, предприимчивые, готовые прийти на помощь, поделиться идеями, а иногда и покритиковать. Мне повезло возглавить такой уникальный регион. Я искренне этим горжусь.

2020 год ещё не закончился, но он наверняка останется в нашей памяти как очень необычный, странный и тяжёлый. Нам приходилось решать задачи и проблемы, которые не решал до нас никто. И мы справились с этим. Справились все вместе!

Я всегда был уверен в том, что единственная задача власти – служить людям. Ежедневно трудиться ради того, чтобы в каждом городе и селе жизнь становилась лучше, комфортнее, спокойнее. За последние годы мы многое успели сделать на этом пути. Строили школы и больницы, помогали бизнесу открывать новые производства и создавать рабочие места, ремонтировали и строили дороги.

Сегодня Пензенская область по многим показателям находится в числе лидеров среди других российских регионов. Значит ли это, что можно остановиться и выдохнуть? Я считаю, что останавливаться ни в коем случае нельзя. Наоборот, нам нужно наращивать темпы работы. Нужно стремиться быть не просто «в числе лучших» – нужно стать лучшими. Лучшими во многих отраслях и сферах нашей жизни.

Конечно же, на первое место в этом списке нужно поставить здравоохранение. Эпидемия коронавируса лишний раз показала, как много в нашей жизни зависит от качественной медицинской помощи, от её доступности, от технического оснащения и подготовки специалистов. Мы будем активно развивать и совершенствовать здравоохранение региона. Есть конкретные планы, которые предусматривают строительство новых больниц, закупки оборудования, повышение квалификации персонала. Наша задача – построить такую систему, чтобы Пензенская область была готова к любым вызовам. Чтобы каждый житель нашего региона был уверен, что здесь, на своей Родине, он сможет получить всю необходимую помощь.

Вторым по значимости пунктом я считаю образование. Есть избитая фраза «Дети – наше будущее». Но это действительно так! Будущее каждого из нас по отдельности и всего региона в целом зависит от того, какими вырастут наши дети, какие знания они получат, смогут ли приобрести профессию своей мечты и захотят ли потом остаться жить и работать в Пензенской области. Наша задача – сделать так, чтобы они этого захотели. А для этого необходимо продолжить те правильные процессы, которые уже были начаты: строительство новых детских садов и школ, развитие вузов, создание новых рабочих мест. Детям в Пензенской области должно быть комфортно, безопасно и интересно. Кто-то из них, когда вырастет, тоже встанет во главе нашего региона. И мне хотелось бы сделать всё для того, чтобы этот человек полюбил Пензенскую область уже сейчас – пока он ходит в детский сад или школу.

Конечно же, базой для развития региона остаются промышленность и предпринимательство. Ведь именно благодаря работающим предприятиям, вне зависимости от их размера – от гигантского холдинга до маленькой парикмахерской, растёт благосостояние каждого жителя области. Это рабочие места, это заработная плата, это налоги, поступающие в бюджет. Уже сейчас Пензенская область – один из лучших регионов для открытия и ведения бизнеса. Я хочу, чтобы она стала самым лучшим регионом в этой сфере. Чтобы местные предприниматели работали спокойно и могли смело строить планы на годы вперёд. А бизнес из других регионов всерьёз задумывался о том, чтобы перенести к нам свои производственные мощности.

И, конечно же, мы бы не были жителями Пензенской области, если бы забыли о своей истории и культуре. Нам есть чем гордиться, и мы делаем это с полным правом! У нас за плечами богатая и яркая история, а сегодня мы обладаем гигантским культурным потенциалом. Этот потенциал необходимо использовать в полной мере, чтобы туризм окончательно стал одной из отраслей, которые двигают вперёд экономику нашего региона.

Как видите, многое уже сделано. Но предстоит сделать ещё больше! Я не привык останавливаться на половине пути. И не привык бросать дела, не доведя их до финала. Надеюсь, что и вы к этому не привыкли.

Наша общая цель – сделать Пензенскую область одним из лучших регионов России. Местом, куда хочется приехать, чтобы отдыхать, жить и работать. И откуда не хочется уезжать.

Давайте сделаем это!

С уважением,

губернатор Пензенской области Иван Александрович Белозерцев

Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Пензенской области Белозерцева Ивана Александровича.