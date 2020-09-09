Фестиваль КВН на Кубок губернатора Пензенской области

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Музыкальный фестиваль клуба весёлых и находчивых, получивший статус всероссийского, состоялся на стадионе «Первомайский» во вторник, 8 сентября 2020 года.

Игра завершила проходивший в Пензе двухдневный Международный фестиваль молодежи и студентов «Ласточка».

Глава региона подчеркнул, что такие мероприятия закладывают основу для взаимопроникновения разных культур, дружбы и уважения друг к другу.

«Думаю, это решение было правильным - завершить «Ласточку» на такой позитивной ноте, - отметил Иван Белозерцев. - Чтобы у всех остались только приятные впечатления, чтобы пензенцы и гости из других регионов и стран получили удовольствие от игры, от юмора, от общения друг с другом».

Пресс-служба Правительства Пензенской области

В фестивале приняли участие 11 команд из Пензы, Москвы, Тулы, Саратова, Ставрополя, Ростова-на-Дону, в том числе игроки Высшей лиги КВН.

Кроме того, на открытии фестиваля состоялось вручение благодарностей волонтерам Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». Наградами отмечены 7 человек.