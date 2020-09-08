Президент Владимир Путин поздравил Владимира Волкова с днем рождения

Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Президент России Владимир Путин лично поздравил Главу Республики Мордовия по телефону, пожелав дальнейших успехов в развитии республики.

С днем рождения Главу Мордовии поздравил также Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, отметив, что в республике ведется активная работа по созданию благоприятного инвестиционного климата.

Главу Мордовии Владимира Волкова поздравили Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин, заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Лидер региона-13 получил поздравления от федеральных министров и руководителей федеральных структур, членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы.

Поздравления направили также Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов, генеральный консул Венгрии в Казани Адам Штифнер.

Решения всех поставленных задач на ответственном посту Владимиру Волкову пожелали мэр Москвы Сергей Собянин и губернаторы абсолютного большинства регионов Российской Федерации.

С днем рождения Владимира Волкова поздравили генеральный директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов, президент-председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин, председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

В день рождения Глава Мордовии Владимир Волков получил многочисленные поздравления от трудовых коллективов, общественных объединений, личные обращения жителей республики с пожеланиями плодотворной работы на высоком посту.

От редакции

Коллектив газеты «Комсомольская правда» и сайта издания присоединяется к теплым поздравлениям. От имени многочисленных друзей «Комсомольской правды», всех наших читателей желаем Вам, Владимир Дмитриевич, здоровья и вдохновения в реализации масштабных перемен в Республике!