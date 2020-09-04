Пензе - 357 лет: что интересного ждет горожан 5 сентября?

Фото: Анна САДОВНИКОВА

В Пензе продолжает отмечаться 357-летие города. В субботу для жителей и гостей столицы Сурского края подготовлена масштабная программа, в которой каждый сможет найти что-то для себя.

Всех раньше – в 10.00 – начнет работу Фестиваль сладостей. Мероприятие для самых юных жителей города и их родителей будет проходить в сквере «Копилка пословиц». Там же, но чуть позже – в 12.00 – начнется выставка народных промыслов.

В 11.00 на обновленной набережной реки будет дан старт молодежному «Сура фесту».

Основная часть мероприятий начнется в 12.00. В это время в разных частях центра города стартуют:

- фолк-парад и литературный привал – в сквере им. Д. Давыдова;

- гастрофест – на Театральной площади;

- фестиваль авторского и крафтового пива «Summer Craft Fest - SUMMBEER 2020» - на улице Московской в районе сквера В. Г. Белинского (официальное открытие в 15.00);

- фестиваль «Город детства» - на площади Ленина.

В 14.00 на обновленной Фонтанной площади начнется гала-концерт Кавер-фестиваля. В 20.30 здесь же пройдет торжественная церемония открытия нового фонтана, после которой на сцену выйдет группа «Burito».

На малой сцене у ТЦ «Пассаж» пройдет фестиваль «Пенза театральная». Начало в 14.00.

В 19.00 у «Ростка» начнется молодежная дискотека, а в 19.30 на площади Ленина – кинофестиваль.

В 22.00 на набережной будет запущен традиционный фейерверк. После окончания на улицу Кирова в районе площади им В.И.Ленина будет подан общественный транспорт для доставки жителей города до мест проживания – 21 автобус, 8 троллейбусов, 36 маршруток.

Полную афишу читайте на сайте городской мэрии.