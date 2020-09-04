Коронавирус в Мордовии, новости на 4 сентября: разрешена работа кафе, баров и ресторанов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне Глава республики Владимир Волков внес изменения в указ о мерах по противодействию эпидемии коронавируса. Согласно им, в регионе смягчен режим работы объектов общественного питания. Рестораны, кафе, столовые, бары и другие пункты общественного питания могут возобновить свою деятельность за исключением проведения массовых мероприятий – банкетов, поминок и т.п.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии зарегистрирован 31 случай заболевания, 14 из которых в Саранске.13 новых пациентов старше 60, двое – моложе 30.

Всего в республике за период пандемии выявлено 5 587 случаев заболевания. Полностью выздоровели 4 403 человека, 38 - за последние сутки. 38 человек скончались..