Коронавирус в Пензенской области, новости на 3 сентября: среди новых пациентов – шестеро детей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтвердились еще 85 новых случаев заболевания коронавирусом. Большая часть пациентов (41) – жители Пензы, еще 24 человека из Заречного, остальные из районов. Среди заболевших есть шестеро детей в возрасте от одного года до девяти лет.

Находятся под наблюдением 3583 человек, сняты с наблюдения – 28622.

Вчера была зарегистрирована смерть пациента 1952 года рождения. Мужчина страдал ожирением и имел ряд сопутствующих заболеванй.