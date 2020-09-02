Коронавирус в Мордовии, новости на 2 сентября: диагноз подтвердился еще у 31 человека

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперативного штаба, за последние сутки в республике подтвердился еще 31 случай заболевания коронавирусом. Новые пациенты выявлены в Саранске, Зубово-Полянском, Ковылкинском, Чамзинском, Рузаевском, Лямбирском, Атяшевском, Кадошкинском, Старошайговском, Ардатовском, Большеберезниковском районах.

Среди новых больных восемь человек старше 60 лет; самой пожилой из них 79 лет. Моложе 30 лет пятеро, в том числе двухлетний ребенок.

По данным на 1 сентября в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 496 человек находятся на стационарном лечении; 877 человек – под наблюдением дома.