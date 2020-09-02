Анна Очкина: «Все начинается с нас»

Фото из личного архива Анны Очкиной

Полным ходом идет избирательная компания. Идут дебаты на радио телевидение, и по всему региону уже не первую неделю красуются щиты с лицами кандидатов и лозунгами. Действующий губернатор, депутаты городской Думы, Законодательного Собрания… И среди них - человек, который в политику пришел совсем недавно. И к тому же, единственная женщина-кандидат.

Анна Владимировна Очкина- преподаватель Пензенского государственного университета, доцент кафедры «Методология науки, социальные теории и технологии». Выдвинута региональным отделением партии «Справедливая Россия» (которое она возглавляет с 20 июня этого года).

С вопроса, на чем строится политика кандидата, мы начинаем наш разговор.

- Своим главным преимуществом считаю знания. Я занимаюсь социально-экономическими проблемами уже 20 лет. Работала в Иркутской, Тульской и Орловской областях, Татарстане, много сотрудничала с профсоюзами и общественными организациями, поэтому у меня есть практический опыт выработки рекомендация для регионов.

В прошлом году я начала работать как аналитик со «Справедливой Россией», а через какое-то время получила предложение возглавить региональное отделение. Я решила, что обязана согласиться, ведь это мой долг. Если у меня есть знания, я обязана применить их - тем более, сейчас, когда у меня есть соратники и команда, состоящая, в том числе, и из моих студентов и выпускников.

В первую очередь нашей региональной власти не хватает открытости перед населением. Не хочется говорить, что у нас в области ничего не делается в этом направлении - это было бы необъективно: на сайтах наших ведомств публикуется довольно много информации о деятельности госслужащих, депутатов. Но есть и то, о чем мы не можем узнать. Например, о реальных причинах принятия того или иного решения и лицах, заинтересованных в его принятии. Или о том, как проголосовали представители той или иной партии в процессе. А для избирателей важно понимать тенденцию, видеть конкретику.

Я намереваюсь создать «правительство народного доверия», в которое бы вошли представители разных партий, общественных организаций, гражданских инициатив, работники прессы.

Поддержка СМИ сейчас необходима особенно: мне хочется, чтобы пресса развивалась в нашем регионе так, как она должна. К сожалению, сейчас на страницах газет и по телевидению уже не увидишь рациональной критики. В большинстве случаев, ее давят. А там, где критику пропускают, то это уже не критика, а «огульное охаивание», как говорили когда-то в Советском Союзе: никакого конструктива, только ирония и сарказм. А ведь пресса нужна, в первую очередь, для того, чтобы и население, и власть знали, где проблемы, что не так, в каких социальных группах что наболело.

- Но, как правило, жалобы населения однотипны: нужны деньги на развитие, ремонт, строительство…

- Именно поэтому делаю ставку на рационализацию расходов бюджета. В первую очередь, отказавшись от имиджевых проектов. Кто-то скажет: «Да вы все только предлагаете!», «Пока идет предвыборная компания, вы обещаете чудо»… Да, но проблема действительно есть: Пензенская область - дотационный регион. И в связи с этим существует несколько аспектов, которые необходимо брать во внимание.

Первый - это социальная ориентированность бюджета. По доле бюджетных расходов на образование, медицину, культуру и прочее Пензенская область занимает 64 место в стране. Это означает, что даже те деньги, которые есть, расходуются не на первичные нужды.

Второй - дотации. Все регионы получают их от федерального центра, и одной из задач губернатора является выстраивание отношений с ним таким образом, чтобы средства выделялись на необходимые региону цели. Но зачастую дотации тратятся на глобальные проекты - отремонтировать мост, построить филармонию. Но ведь существуют другие первоочередные задачи - менее амбициозные, менее выгодные для чиновников, но необходимые для населения.

И еще один важный момент: губернатора у нас часто воспринимают как некоего «хозяйственника» или даже - «завхоза». Но губернатор- это политик федерального уровня. Прежде всего, он должен быть стратегом, определяющим пути развития и выстраивающим отношения с федеральным центром.

На мой взгляд, главная задача губернатора дотационного региона - добиться перераспределения налогов между центром и своим субъектом. Дотационный регион должен получать львиную долю своих налогов и тратить их на социально-экономическое развитие. Это дело не быстрое, но это именно та цель, к которой нужно идти.

Если так случится, что я проиграю… Ну что же, выборами мой путь в политике не заканчивается. Я вижу, что мой голос уже зазвучал в регионе. У меня есть региональное отделение партии, в котором много работы. Я буду продолжать свою политику, даже если не стану губернатором.

- Вы говорите, что зачастую в регионах решаются далеко не первоочередные задачи. На ваш взгляд, какие проблемы в Пензенской области требуют безотлагательного вмешательства и работы над ними?

- В нашем регионе таких «больных мест» три. Это первичное звено медицины, дороги и качество воды.

Эпидемия коронавируса во всей красе продемонстрировала важность первичного звена медицины: без поликлиник и «скорой помощи» невозможно спасать жизни.

Сказав о дорогах, думаю, я никого не удивила. В Пензенской области только 64% магистралей соответствуют норме. Оставшиеся 36% - вроде бы цифра небольшая. Но это шесть тысяч километров - столько же, сколько от Москвы до Чукотки. И вот тут уже становится грустно: ведь хорошие дороги - это шанс довезти пациента до больницы вовремя, это возможность нескольким районам общаться и развивать совместное производство. Развитие дорожного строительства - это новые рабочие места и развитие инфраструктуры в отдаленных уголках региона.

Качество воды тоже вызывает опасение - особенно в районах.

Все эти проблемы можно постепенно решить с помощью бюджетных средств и федеральных дотаций.

- Анна Владимировна, как человек, проработавший много лет в сфере образования, планируете ли вы в ней какие-то реформы? Ведь и в ней немало больных мест.

- К сожалению, большая часть системы образования - это федеральная сфера, и радикально повлиять на нее не в силах даже губернатор. С налогами бодаться будет легче, чем что-то изменить в этом. Но, само собой, как член партии «Справедливая Россия», я также буду выступать с законопроектами, предлагать, работать. Например, мы можем попытаться сократить бюрократическое давление в образовании, которое его душит. У учителей сейчас мало свободы: педагог не может решить, как ему учить детей. Исчезли уроки на предприятиях, в музеях. Учитель хочет сводить детей на экскурсию, потом вспоминает, сколько нужно согласовать, собрать подписи, и думает: «Ой, нет, не буду».

Или радикально пересмотреть политику бюджетных мест в вузах: я убеждена, что факультетах педагогической, медицинской направленности нет места коммерции, но необходим жесткий конкурс. Тут та же проблема сосредоточения на каких-то глобальных задачах. Все говорят, что космос - это важно. А воспитывать детей, получается, что нет? Вот и мы нередко допускаем в сферы, от которых зависит наша жизнь и будущее, людей неподготовленных к задачам воспитания.

Но это больше работа члена партии. Губернатор может, например, сосредоточиться на поддержке дополнительного и дошкольного образования,стимулировать педагогов дополнительными выплатами по примеру Москвы, разобраться с проблемой нехватки мест и возросшими нагрузками. Да, у нас нет сейчас огромных очередей в детские сады и школы, но в последние лет десять стали нормой классы с 30 учениками, группы с 25 воспитанниками. В Советском Союзе это жестко критиковалось: педагогам сложно работать с таким количеством детей. И мы должны уйти от этого.

- Сейчас политики любого уровня активно общаются с населением в социальных сетях. У этого есть и свои минусы: комментарии под постами первых лиц зачастую наполнены обвинениями в «отписках» и «ничегонеделании». Однако мы с вами знаем случаи и кардинальных решений властей: например, мэр Саранска Петр Тултаев в ответ на жалобы населения на плохую работу общественного транспорта зимой пересадил подчиненных на автобусы - и проблема решилась в считанные дни. Как вы относитесь к такому?

- Надо будет взять на заметку. А вообще, нужно понимать, для чего это делается. Если подобные инициативы - просто пиар-акция, то они не нужны. Если они реально решают проблемы - то почему бы и нет?

- Сейчас у вас есть возможность обратиться к нашим читателям. Что бы вы хотели сказать избирателям?

- Дорогие читатели «Комсомольской правды», жители области! Сейчас ведется очень много разговоров о том, что наш выбор ни на что не влияет. Говоря «У меня нет выбора», мы имеем в виду «Этот выбор мне не нравится». Но на самом деле от того, насколько массово будет сделан этот выбор, зависит, услышат наш голос или нет. Нам нужно быть увереннее, приподняться над этим предубеждением!

Конечно, я бы хотела призвать голосовать за меня, потому что я смогу сделать многое для Пензенской области. Но призываю вас голосовать, в первую очередь, за себя. Не ставьте просто галочку, а голосуйте за будущее. Смотрите дебаты, изучайте программы кандидатов, делайте выбор сознательно. Все начинается с нас.

- Спасибо вам за интервью.

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Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в губернаторы Пензенской области Очкиной А.В.