В Пензе презентовали учреждения дополнительного образования

Пресс-служба Администрации Пензы

Фестиваль собрал рекордное количество участников - около 120-ти организаций, которые представили отрасли физической культуры и спорта, образования, культуры, а также некоммерческие организации.

В качестве почетного гостя мероприятие посетил глава администрации города Пензы Андрей Лузгин. Также пензенцы смогли пообщаться с известными спортсменами и деятелями культуры.

Пресс-служба Администрации Пензы

Презентация проводилась в целях привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой, спортом и творчеством, приобщения жителей области к занятиям в физкультурно-оздоровительных комплексах, на спортсооружениях и в учреждениях дополнительного образования.

Пресс-служба Администрации Пензы

Во время мероприятия каждый школьник мог записаться в тот кружок, секцию, спортивную, художественную или музыкальную школу, которые ему понравились.