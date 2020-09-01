Коронавирус в Мордовии, новости на 1 сентября: 10 новых пациентов старше 60 лет

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мордовии за последние сутки зарегистрирован 31 случай заболевания. Среди новых больных 10 человек старше 60 лет; самой пожилой из них 84 года. Моложе 30 лет 4 человека.

Всего в республике за период пандемии выявлено 5 493 случая COVID-19. Полностью выздоровели 4 310 человек, 23 - за последние сутки. 38 человек скончались от коронавируса как основной причины.

По данным на 31 августа в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 519 человек находятся на стационарном лечении; 877 человек – под наблюдением дома.