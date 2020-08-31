Коронавирус в Мордовии, новости на 31 августа: 19 новых случаев заболевания выявлены в Саранске

Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным оперативного штаба, за последние сутки в республике подтвердились еще 32 случая заболевания коронавирусом, 19 из которых – в Саранске. Шесть новых пациентов старше 60-ти, один – моложе 30.

Всего в республике за период пандемии коронавирусом заболели 5 462 жителя. Полностью выздоровели 4 287 человек, 24 - за последние сутки. 38 человек скончались.

По данным на 30 августа в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 505 человек находятся на стационарном лечении; 879 человек – под наблюдением дома.