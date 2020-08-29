Коронавирус в Мордовии, новости на 29 августа: заболел еще один двухлетний ребенок

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В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 32 случая заболевания, 16 из которых – в Саранске, остальные в районах. Возраст пациентов – от двух до 80 лет.

Всего в республике за период пандемии выявлено 5 399 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 4 239 человек, 21 - за последние сутки. 38 человек скончались от коронавируса как основной причины.

По данным на 28 августа в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 518 человек находятся на стационарном лечении; 877 человек - под наблюдением дома.