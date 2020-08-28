Коронавирус в Мордовии, новости на 28 августа: заболели еще четверо детей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 33 случая заболевания. По данным регионального оперштаба, 15 новых случаев подтверждены в Саранске, остальные – в районах.

Среди новых больных семь человек старше 60 лет; самому пожилому из них 72 года. Моложе 30 лет - 12 человек, среди них четверо детей от двух до десяти лет.

Всего в республике за период пандемии выявлено 5 367 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 4 218 человек, 26 - за последние сутки. 38 человек скончались от коронавируса как основной причины.

По данным на 27 августа в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 520 человек находятся на стационарном лечении; 879 человек – под наблюдением дома.