От удара произошло возгорание автомобиля

Пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Республике Мордовия

В 4 часа утра в Зубово-Полянском районе на 447 км ФАД М5 Урал 54-летний мужчина, двигаясь на автомобиле «БМВ 318I» со стороны г. Москва в направлении г. Ковылкино, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Хонда Цивик».

В результате ДТП 26-летней женщине - водителю «Хонда Цивик» бригадой СМП ГБУЗ «Зубово-Полянская РБ» оказана медицинская помощь на месте, отпущена, назначено амбулаторное лечение по месту жительства. Водители обоих транспортных средств трезвы.

В 14.30 на 464 км федеральной автодороги М-5 "Урал" сообщением Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск 62-летний мужчина, управляя автомобиелм «Datsun ON-DO», при движении со стороны г. Москва в направлении Пензенской области, не справился с рулевым управлением, совершил столкновение с автомобилем «Scania G8X400».

От удара произошло возгорание легкового автомобиля. 62-летний водитель «Datsun ON-DO» скончался на месте до приезда врачей. Назначены экспертизы. 32-летний водитель автомашины «Scania G8X400» трезв.