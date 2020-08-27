Коронавирус в Мордовии, новости на 27 августа: среди новых пациентов – 74-летняя женщина и двухлетний ребенок

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 33 случая заболевания, 19 из которых в Саранске. Самой пожилой пациентке 74 года, самому юному – два года.

Всего в республике за период пандемии выявлено 5 334 случая COVID-19. Полностью выздоровели 4 192 человека, 27 - за последние сутки. 38 человек скончались от коронавируса как основной причины.

По данным на 26 августа в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 518 человек находятся на стационарном лечении; 875 человек – под наблюдением дома.