Пенза
Еще
Радио
Пенза
Еще
Радио
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мордовии, новости на 27 августа: среди новых пациентов – 74-летняя женщина и двухлетний ребенок

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мордовии на 27 августа 2020 года
КомментироватьОставить комментарий

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 33 случая заболевания, 19 из которых в Саранске. Самой пожилой пациентке 74 года, самому юному – два года.

Всего в республике за период пандемии выявлено 5 334 случая COVID-19. Полностью выздоровели 4 192 человека, 27 - за последние сутки. 38 человек скончались от коронавируса как основной причины.

По данным на 26 августа в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 518 человек находятся на стационарном лечении; 875 человек – под наблюдением дома.

ИнтересноеКоронавирус в Мордовии 2020: последние новости

Рекомендуемые