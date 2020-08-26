Люди идут на встречу с губернатором Пензенской области

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Многодетная мама Елена Юхименко озвучила просьбу о получении льгот для детей на питание в школе и при оплате за детский сад. Семья не является малоимущей, но женщина стоит на учёте, как безработная, приобрела данный статус в период пандемии.

«Мы рассмотрим возможность оказания помощи вашей семье, несмотря на то, что в перечень малообеспеченных она не входит», - пояснил глава областной исполнительной власти заявительнице. - Многодетным семьям нужно помогать».

Жительница села Степановка Бессоновского района Марина Кочерова обратила внимание на проблему отсутствия электроэнергии и неудовлетворительное состояние дорожного покрытия на одной из улиц её населённого пункта. Иван Белозерцев поручил найти решение, проведя переговоры с ресурсоснабжающей организацией и запланировать ремонт дороги в 2021 году.

Тему обновления автотранспортных объектов продолжил Валерий Донской. Он попросил отремонтировать участок от трассы до села Бакшеевка. И просьба посетителя нашла поддержку - губернатор распорядился отремонтировать дорогу в щебёночном исполнении в следующем году.

И снова посетители с проблемами. Именно на такие встречи люди идут со своими бедами, касающимися тепло- и водоснабжения, состояния межпоселковых дорог.

Для более широкого охвата населения параллельно с приемом граждан руководителем области в районах работают и общественные мобильные приемные. В селах Чемодановка и Лопатки в ходе этой рабочей поездки в Бессоновский район с местными жителями встречался первый зампред правительства Пензенской области Виктор Кувайцев.

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Жильцы многоквартирного дома из Чемодановки пришли с жалобой. Вместо реконструкции помещения, хозяйка частного магазина принялась возводить его заново, в нарушение установленных законом норм разграничения между жилыми строениями и помещениями коммерческого назначения.

Жительница села Кижеватова обратилась с просьбой посодействовать в увековечивании на мемориальной доске памяти имён односельчан - участников Великой Отечественной войны.

Прием граждан продолжается. Все просьбы, предложения регистрируются и оперативно попадают к руководителю области. И уже губернатор принимает решение по оперативному реагированию. Параллельно вся информация обобщается для понимания, в какие реальные сроки проблему можно решить.