Коронавирус в Пензенской области, новости на 26 августа: режим повышенной готовности продлен до 10 сентября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации оперативного штаба, вчера была зарегистрирована еще одна смерть среди пациентов. Скончалась женщина 1950 года рождения, имевшая сопутствующие заболевания: хроническую ишемическую болезнь сердца, кардиосклероз, атеросклероз, ожирение и другие.

За последние сутки в регионе подтвердились еще 59 случаев заболевания (52 из них - в Пензе, остальные в районах). Среди новых пациентов есть шестилетний ребенок.

Режим повышенной готовности в Пензенской области без изменений продлен до 10 сентября.