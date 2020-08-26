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Коронавирус в Пензенской области, новости на 26 августа: режим повышенной готовности продлен до 10 сентября

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 26 августа 2020 года
Анна ЧернаяАннаЧерная
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации оперативного штаба, вчера была зарегистрирована еще одна смерть среди пациентов. Скончалась женщина 1950 года рождения, имевшая сопутствующие заболевания: хроническую ишемическую болезнь сердца, кардиосклероз, атеросклероз, ожирение и другие.

За последние сутки в регионе подтвердились еще 59 случаев заболевания (52 из них - в Пензе, остальные в районах). Среди новых пациентов есть шестилетний ребенок.

Режим повышенной готовности в Пензенской области без изменений продлен до 10 сентября.

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