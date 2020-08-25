Куда сходить на День города-2020 в Пензе

5 сентября горожане смогут увидеть традиционный салют. Фото: Анна САДОВНИКОВА

Сегодня в городской администрации рассказали, как будет проходить празднование 357-летия Пензы. Мэр Андрей Лузгин остановился на ключевых мероприятиях.

– В Пензе уже проходит большой фестиваль под названием «Лето в городе». С 27 по 30 августа будут организованы праздники во всех четырех районах города, – сообщил он. - Но основные мероприятия начнутся с 4 сентября.

В этот день горожанам будут вручены Знаки «Почетный гражданин города Пензы». Церемония состоится у городской мэрии. Здесь же выступит Государственный академический симфонический оркестр из Ульяновска.

Начальник Управления культуры города Вера Фейгина рассказала, что в этот же день жители смогут посетить «Сура-фест» (его гостем станет DJ Солнце) и Молодежный open air на набережной, фестиваль «Город детства» на площади Ленина и другие.

Главным событием первого дня торжеств станет открытие фонтана. Мероприятия на обновленной площади будут проходить с 14:00, однако сама церемония открытия назначена на 20:30.

5 сентября в квадрате улиц Урицкого – Бакунина – Володарского – Кураева состоится областной гастрофест.

– Каждый гость сможет насладиться аппетитной едой, послушать музыку, поучаствовать в мастер классах, – отметила начальник Управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Ольга Жовтяк.

Вход на эту территорию в течение дня будет осуществляться через пункты досмотра. На фестиваль запрещено проносить алкогольную продукцию и напитки в стекле.

В сквере «Копилка пословиц» состоится фестиваль «Пензенские сладости», и Парад национальной кухни, на Театральной площади с 4 по 6 сентября будет проходить «Summer Craft Fest - SUMMBEER 2020».

– В 22.00 на набережной реки Суры прогремит традиционный салют, – сообщил Андрей Лузгин. – Для доставки жителей города до дома на улицу Кирова в районе площади Ленина будет подан общественный транспорт – 21 автобус, восемь троллейбусов, 36 маршруток.

6 июня праздник переместится на Олимпийскую аллею. Здесь пройдет благотворительный велозаезд, средства которого Детский фонд направит на реализацию проекта «Добрый Дом».

Кроме того, для пензенцев в День города подготовлено еще несколько разноплановых фестивалей и мероприятий.

– В этом году в подготовке праздника участвует большое число общественных организаций, они подготовили свои площадки, – сообщил градоначальник.

Подробнее об этих событиях рассказала руководитель спецпроектов Корпорации развития Пензенской области, Общественный представитель АСИ в Пензенской области Марина Тарасова.

Подробную афишу мероприятий читайте на сайте городской администрации.