Красноармеец Петр Аверьянович Бельский

Фото из архива

Вроде бы, уже прошел парад в честь 75-летия Великой Победы, отгремел салют. Только память не переворачивает страницы той войны, как ушедшие безвозвратно в историю. А события уже наших дней раз за разом напоминают – многим не дает покоя завоеванное на фронтах нашими отцами и дедами.

Уроженец деревни Слобода в Брагинском районе Полесской области Белорусской ССР Петр Аверьянович Бельский пришел на фабрику «Маяк революции» после демобилизации в 1951 году. Освоил профессию каландровщика и посвятил ей 35 лет.

Теплые строки о ветеране Великой Отечественной войны написаны в книге, посвященной истории предприятия. И лишь одна строка о фронтовой биографии - партизанил в белорусских лесах. Об этой поре, возможно, знают потомки ветерана. А нам удалось отыскать сведения о том, как воевал красноармеец, призванный в 1943 году в РККА Брагинским РВК Белоруссии.

И снова помогли архивы Министерства обороны страны.

Воевал Петр в составе 10-ой заставы 2-го Пограничного полка войск НКВД по охране тыла 1-го Украинского фронта. В 1944 году вместе со своими боевыми товарищами воевал солдат с бандитами УПА и проявил отвагу и героизм. 6 марта 1944 года в районе с. Кунин под сильным огнем противника Петр подполз к пулемету бандитов, забросал его гранатами и захватил пулемет.

В этом бою Бельский был ранен, но продолжил вести огонь до полного разгрома банды. Приказом командира полка подполковника Мульчевского от 31 марта 1944 года стрелок 10-ой заставы красноармеец Бельский был награжден медалью «За отвагу».

Читал этот боевой приказ о награждении бойцов и командиров и понимал, какие яростные бои вели они с бандформированиями украинских националистов. Когда 16 февраля в районе хутора Залесье-Каменное был тяжело ранен начальник заставы и бандиты пытались захватить его в плен, красноармеец Дадим Гусейнов убил двух бандитов и спас командира. Преследуя врага, уничтожил пулеметчика и захватил трофей.

В этом же бою до 40 бандитов атаковали третью заставу. Командир отделения сержант Дмитрий Ломакин с двумя бойцами выдвинулся вперед и огнем во фланг вызвал панику у противника. Преследуя его, отбил повозку с продуктами и несколько лошадей.

До 50 бандитов атаковали позиции снайпера ефрейтора Александра Кравец. Бойцы отделения отбили две атаки и уничтожили 20 бандитов. Все перечисленные однополчане Петра Бельского тоже завоевали медали «За отвагу».

Один лишь фронтовой приказ о награждении солдат Великой Отечественной войны. И спустя годы, его строки, написанные непосредственными участниками, передают ярость сражений. Смертельную опасность, которую таило в себе каждое мгновение на фронте.

Два года назад ветерана войны кавалера ордена Отечественной войны I степени, медали «За отвагу» Петра Аверьяновича Бельского не стало. Осталась память об отважном солдате, его боевых товарищах. И ее достойно хранит коллектив ОАО «Маяк».