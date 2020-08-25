Коронавирус в Мордовии, новости на 25 августа: выписаны еще 40 человек

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперативного штаба республики, за последние сутки в регионе подтвердился еще 31 случай заболевания коронавирусом. 14 новых пациентов – жители Саранска, остальные из районов. Самой пожилой больной 75 лет.

Всего в республике за период пандемии выявлено 5 269 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 4 139 человек, 40 - за последние сутки.

По данным на 24 августа в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 543 человека находятся на стационарном лечении; 881 человек – под наблюдением дома.