Коронавирус в Мордовии, новости на 24 августа: за сутки диагноз подтвердился еще у 31 жителя

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мордовии за последние сутки подтвердился еще 31 случай заболевания. Один из заболевших – житель Нижегородской области. Самому пожилому пациенту 86 лет, самому молодому – 12.

Всего в республике за период пандемии выявлено 5 238 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 4 099 человек, 6 - за последние сутки. 38 человек скончались от коронавируса как основной причины.

По данным на 23 августа в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 528 человек находятся на стационарном лечении; 892 человека - под наблюдением дома.