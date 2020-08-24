Гаубица пензенцев первой открыла огонь

Пресс-служба конкурса АРМИ-2020 «Мастер-оружейник»

На полигоне «Константиновка» в Пензенской области завершился первый этап конкурса VI Армейских международных игр «Мастер-оружейник», в ходе которого определились лучшие военные оружейники по ремонту гаубиц.

По условиям соревнований, конкурсантам нужно было осуществить экстремальную буксировку поврежденной 122-мм гаубицы Д-30 с условного поля боя на базу и выполнить ремонт. Военнослужащие меняли один из элементов гаубицы и выполняли контрольный выстрел для подтверждения рабочего состояния оружия.

Пресс-служба конкурса АРМИ-2020 «Мастер-оружейник»

Одним из сложных эпизодов соревнования была буксировка техники на 4 км с преодолением водной преграды, кургана, косогора, зараженного участка местности, а также других искусственных и естественных препятствий. По информации пресс-службы конкурса АРМИ-2020 «Мастер-оружейник», по итогам первого этапа лучшие результаты показала команда Пензенского артиллерийского инженерного института, который представляет Россию на соревнованиях. Второе и третье места заняли команды Вооруженных Сил Узбекистана и Армении, соответственно.

Пресс-служба конкурса АРМИ-2020 «Мастер-оружейник»

Второй этап «Ремонт 23-мм зенитной установки ЗУ-23» пройдет 25 августа.

Завершит соревнования 31 августа «Финальная эстафета ремонтных взводов». В этот же день будут подведены итоги и на торжественной церемонии закрытия объявлены победители и призеры конкурса среди специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «Мастер-оружейник». Победителям будут вручены кубки, медали и памятные подарки