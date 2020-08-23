Пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Республике Мордовия

В текущем году на территории Республики Мордовия зарегистрированы 564 ДТП, в которых 64 человека погибли, 761 - получил ранения.

Непосредственно по вине водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, произошло 98 ДТП, в них погибли 25 человек и 142 - получили травмы.

Пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Республике Мордовия

В целях предупреждения аварийности с участием нетрезвых водителей 21 и 22 августа в Мордовии прошло очередное оперативно-профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель". Наряды ДПС, как в Саранске, так и районах республики, работали в усиленном режиме.

Уважаемые граждане, если вам стало известно о факте управления нетрезвым водителем транспортным средством, просьба сообщить об этом по телефону 38-57-27 или 102. Возможно, именно ваш звонок спасёт чью-то жизнь.