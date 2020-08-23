Коронавирус в Мордовии, новости на 23 августа 2020 года: среди новых пациентов – 90-летний мужчина и восьмимесячный младенец

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По информации оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии подтвердились еще 33 случая заболевания. Всех больше новых пациентов (по 12 человек) было выявлено в Саранске и Дубенском районе. Самому юному больному восемь месяцев, самому пожилому – 90 лет.

Всего в республике за период пандемии выявлено 5 207 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 4 093 человека, 31 - за последние сутки. 38 человек скончались от коронавируса как основной причины.

По данным на 22 августа в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 509 человек находятся на стационарном лечении; 892 человека - под наблюдением дома