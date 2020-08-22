Коронавирус в Мордовии, новости на 22 августа: жителям разрешили ходить в кино и театры

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На этой неделе эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян сообщил, что в России осталось всего 12 регионов, входящих в «красную зону» по коронавирусу. Мордовия (как и Пензенская область) вошли в число «светло-зеленых» регионов, где ситуация оценивается как положительно-стабильная.

Вчера глава Мордовии Владимир Волков внес изменения в постановление о введении режима повышенной готовности на территории региона: теперь жителям республики разрешено посещать кинотеатры и театры.

По данным оперативного штаба, за сутки в республике подтвердились еще 33 случая заболевания. Были выписаны 34 человека.